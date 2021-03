Wéi d'Police matdeelt, waren e Freideg e puer Onéierlecher ënnerwee, déi an Haiser, respektiv an en Auto agebrach sinn.

Am Nomëtteg huet en onbekannten Täter an der Route de Thionville zu Alzeng d'viischt Dier vun engem Wunnhaus opgebrach an huet an enger Wunneng e puer Schief duerchsicht.

Um 18.15 Auer huet en Zeien der Police gemellt, dass um Parking vum Sportkomplex an der Millebaach a säin Auto agebrach gi war. Dobäi gouf déi hënnescht Fënster vu Won futti geschloen an eng Laptop-Täsch geklaut.

Da goufen am fréien Owend e puer Géigestänn aus dem Keller vun engem Wunnhaus zu Hollerech an der Stroossbuerger Strooss matgoe gelooss. Wéi d'Dier zum Raum opgebrach gouf, ass net gewosst.