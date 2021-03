Der Chrëschtlech-Sozialer Jugend no gëtt et allerdéngs net déi eng Fra oder deen ee Mann, fir d'CSV ze retten.

An der Mammepartei bréicht et en Team-Effort, sot den Alex Donnersbach a senger Ried. An der CSV wär en Neiufank batter néideg. Eng gëeenten Ekipp mat neie Gesiichter an Iddien, mä net nëmmen. Déi jonk Chrëschtlech-Sozial sinn der Meenung, dass och erfuere Leit un der Parteispëtzt musse sinn.

Eng ganz grouss Majoritéit vun de Membere vun der CSJ huet och de Basile Dell als Generalsekretär zeréckgewielt. D'CSJ kritiséiert d'Regierung wéinst hirer Logementspolitik: méi e groussen Echec kéint et quasi net ginn.

