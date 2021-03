Dat seet déi fréier Europadeputéiert Astrid Lulling an engem RTL-Interview.

Deen hu mer mat hier gemaach, nodeems hiert Buch "Mein Leben als Frau in der Politik" op engem digitalen Event virgestallt gouf, deen d'Associatioun vu fréiere Membere vum Europaparlament an Zesummenaarbecht mam Büro vum europäesche Parlament zu Lëtzebuerg organiséiert hat.

Bei där Geleeënheet hu mer d'Astrid Lulling och gefrot, wéi si dat lescht Joer erlieft huet an dunn huet se erzielt, datt si alles mécht, fir ouni Virus duerch dës Pandemie ze kommen.

D'Astrid Lulling

"Ech hunn zwar 92 Joer, mä ech sinn awer nach gutt physesch an och geeschteg a Form an ech hat geduecht, ech kéint elo e puer Joer mäi Liewe richteg genéissen. Ech wollt emol op d'Croisière goen an esou weider, mä dat ass jo elo alles net. Ech kann Iech awer soen, ech gehéieren net zu deenen, déi do op eemol emotional Problemer hunn. Dat ass ebe wéi et ass, ech maachen alles, ech bleiwen doheem, fir gesond ze bleiwen, ech gesi keen, nëmmen déi, déi ech muss gesinn a wann ech se muss gesinn, och wéi déi, déi bei mer schaffen oder Reparature maache kommen, dann nëmme mat Mask a mat Distanz. Ech wëll dat iwwerliewen, fir dann, wann ech dann nach puer Joer hunn, fir dann nach bësse vu mengem Liewen ze profitéieren."

Wat ass der Astrid Lulling hiert Geheimnis, fir esou gutt a Form ze sinn? Wéi gesäit si d'Situatioun an der CSV a wéi war et, déi fréier Kolleegen déi lescht Woch op där digitaler Buchpresentatioun erëmzegesinn?

Och doriwwer hu mer mat hier geschwat. De Reportage héiert der e Méindeg de Moien um 20 op 7.