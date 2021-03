Bei Lifelong Learning ginn et dëst Joer eng éischte Kéier 10.000 Formatioune fir Erwuessener.

Wéi et de Méindeg de Moien an engem Communiqué vum INFPC, dem Institut fir d'Formation professionnelle continue, heescht, ass d'Plattform an de leschte 5 Joer ëm 50 Prozent gewuess.

Mëttlerweil wieren 280 Instituter als Member ageschriwwen, 60% méi wéi nach 2015. 15 Honnert vun den 10.000 Formatioune kënnen och op Distanz gemaach ginn.

Offiziellt Schreiwes

lifelong-learning.lu passe la barre des 10 000 formations !

Le portail national de la formation tout au long de la vie poursuit sa belle progression, passant de 6 600 formations référencées en 2015 à 10 000 formations en 2021, soit une croissance de 50 % en 5 ans. En 2015, la plateforme comptait 169 organismes de formation membres, contre plus de 280 recensés à ce jour, soit une augmentation de plus de 60%. Parmi les 10 000 formations, 1500 sont proposées à distance.

Un large éventail de formations pour répondre aux besoins des apprenants

Au fil du temps, l’offre de formation s’est amplement diversifiée.Tous les secteurs d’activité de l’économie sont couverts, avec en tête les formations en langues, informatique, direction d’entreprise et développement personnel et professionnel.

Une recherche par mot-clé ou par domaine facilite l’accès à la formation adaptée à ses besoins. Plusieurs filtres tels que le mode d’apprentissage, le lieu de la formation, la durée, le niveau ou encore la langue de prestation permettent d’affiner les résultats de la recherche. Une attention particulière est portée à la lisibilité des formations présentées, en termes d’objectifs, de contenu, de modalités d’évaluation… Les formations se déroulent à distance, en horaires décalés, en cours du soir ou en cours de jour. Elles peuvent être de courte durée ou s’étaler sur plusieurs mois.

possibilités d’obtenir un diplôme en formation continue , notamment via l’apprentissage pour adultes ainsi que sur le dispositif de validation des acquis de l’expérience

Un véhicule d’information unique pour faciliter l’accès à la formation

Tout individu souhaitant se former, à titre personnel, afin de développer ses compétences et consolider son employabilité est invité à consulter lifelong-learning.lu. Pour mener à bien son projet de formation, il peut solliciter une aide à la formation telle que le congé individuel de formation, le congé linguistique, un aménagement du temps de travail ou encore une aide financière spécifique.

Les entreprises qui investissent dans le développement des compétences de leurs salariés peuvent solliciter une aide financière de l'Etat à travers le dispositif de cofinancement de la formation professionnelle continue ou le subside pour l'apprentissage du luxembourgeois.

Le site publie également les informations utiles liées à la formation au Luxembourg : études et analyses, événements, actualités, législation…

La plateforme publique au service des professionnels de la formation

lifelong-learning.lu constitue un levier incontournable pour les organismes de formation qui souhaitent accroître la visibilité de leur offre et se positionner sur le marché de la formation.

Les professionnels de l’emploi et de l’orientation y retrouvent les formations répondant aux multiples parcours professionnels ainsi que des outils d’aide à l’orientation.