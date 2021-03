E Méindeg de Moie géint 6.45 Auer koum et um CR119 tëscht Kéideng an Iernzen zu engem Accident. Hei gouf eng Persoun verwonnt.

Um CR102 tëscht Miersch a Schëndels koum et kuerz no 8 Auer zu enger Kollisioun vun 2 Autoen, och hei ass eng Persoun blesséiert ginn.

Op der A3 Direktioun Stad tëscht dem Gaasperecher Kräiz an dem Rond-point Gluck sinn e Camion an en Auto net laanschtenee komm. An och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Géint 4.50 Auer e Méindeg de Moie fréi hat dann zu Schëffleng an der Rue Denis Netgen een Auto gebrannt.

An och zu Esch hat et gebrannt, dat géint 6.40 Auer e Méindeg de Moien. Hei hat Isolatiouns-Material Feier gefaangen.