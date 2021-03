Déi 2 Verdächteg hu probéiert, sech an der Rue du Fort Neipperg onopfälleg an e Buttek zréckzezéien. Do goufe si festgeholl.

Am Kader vun enger medezinescher Untersuchung goufen 20 Kugele Kokain fonnt. Haschisch, Boergeld an 2 Handye goufe saiséiert. Si koumen allen 2 e Samschdeg virun den Untersuchungsriichter.