Denkt de Schäfferot net driwwer no, fir e Konzept mat Schnelltester unzebidden? Dat wollt de François Benoy vun déi Gréng e Méindeg de Mëtteg am Gemengerot wëssen. An enger Rei däitsche Stied géif dat scho gemaach ginn, notamment zu Thüringen, Kiel oder Rostock.

Am Saarland, zu München an zu Frankfurt géif och driwwer diskutéiert ginn. Firwat also net och an der Stad? "Et kéint ee sech zum Beispill virstellen, datt een op e puer Plazen an der Stad, esou kleng Test-Statioune kéint opriichten. Déi kéinten am Ufank vläicht just samschdes disponibel sinn, oder wa vill Leit an der Stad sinn. No an no kéint een déi Offer dann ausbauen. Dofir hunn ech déi Fro hei gestallt, fir vum Schäfferot ze wëssen, wéi dir zu esou engem Projet géift stoen, dass ee géif e Konzept mat Schnelltester op d'Bee stellen, fir d'Bierger an och d'Visiteuren aus der Stad, fir deenen esou vill Sécherheet wéi méiglech ze garantéieren an natierlech och fir de Commerce z'ënnerstëtzen."

De François Benoy (Déi Gréng)



Déi liberal Buergermeeschtesch Lydie Polfer huet geäntwert, datt si nawell net schlecht gestaunt huet, wéi se déi Fro gelies huet. D'Stad Lëtzebuerg hätt sech bis elo exemplaresch beholl, well se sech un déi national Strategie gehalen hätt an déi national Solidaritéit ni a Fro gestallt hätt.

Iwwert esou e Konzept hätt déi Blo-Rout-Gréng Regierung och diskutéiert: "Déi Regierung, déi huet ganz kloer op dat do verzicht! A firwat? Mir wëllen an enger nationaler Solidaritéit bleiwen. Da geet et jo net, fir datt mir hei an der Groussgaass géingen eppes maachen, wou Esch et net géing esou maachen. Oder zu Dikrech, oder zu Iechternach oder zu Déifferdeng."

D'Buergermeeschteg Lydie Polfer



D'Lydie Polfer huet awer nach betount, datt wann esou eng Schnelltest-Strategie op nationalem Plang sollt ausgeschafft ginn, d'Stad Lëtzebuerg natierlech géif hëllefen, déi - ënnert verstännege Konditiounen - ëmzesetzen.