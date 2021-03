"E virbildleche Projet", esou den Ausseminister Jean Asselborn op der Informatiounsversammlung fir Bierger a Biergerinnen zum neie Flüchtlingsheem.

Op 10 Aren ginn 22 Zëmmer fir 66 Leit gebaut. Virun allem Familljen aus Eritrea, Irak, Syrien an Afghanistan sollen hei fir d'Zäit vun hirer Asylprozedur kënnen ënnerkommen.

Zejoert haten d'Aarbechte fir dëse Projet ugefaangen, de Chantier krut awer Retard. Ma an engem Mount soll d'Gebai kënnen opgoen. Geréiert gëtt d'Heem fir geflücht Persounen vum ONA, d'Rout Kräiz mécht d'Encadrement. 4 Milliounen Euro goufe fir dëse Projet investéiert.

Et soll e Projet sinn, deen am Häerze vu Käerjeng eng Plaz fënnt, fir dass och d'Integratioun vun de Famillje gutt ka geléngen. De Buergermeeschter vu Käerjeng Michel Wolter ënnersträicht, dass een duerch dëse Projet als Gemeng wëll hëllefen, ma et wëll een awer och mat vill Responsabilitéit un déi Saach eru goen.