No 19 Auer goufen et Accidenter zu Esch, tëscht Zowaasch an Nidderkuer, grad ewéi zu Schëtter. Et goufe 4 Persoune liicht verwonnt.

Géint 19.10 Auer hat et zu Esch, Porte des Sciences gerabbelt. Een Auto war hei betraff. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vun Esch waren op der Plaz. Géint 21.20 Auer ass en Auto tëscht Zowaasch an Nidderkuer op der Kopp gelant. Och hei gouf eng Persoun liicht verwonnt. D'Pompjeeë vu Suessem-Déifferdeng a Péiteng waren am Asaz, grad ewéi d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng. Kuerz dono huet et zu Schëtter an der Rue Neihaischen geknuppt. Bei dësem Accident gouf et 2 liicht Blesséierter. D'Stater Ambulanz an d'Pompjeeë vun Nidderaanwen goufen op d'Plaz geruff.