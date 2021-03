Iwwerdeem et zu Giwenech relativ seelen zu esou Virfäll kënnt, ass et ronn eng Dose Mol am Prisong zu Schraasseg de Fall.

Dëst Joer goufen et zum Beispill Virfäll, wéi Giischtercher wollten 2 Prisonéier auserneen huelen, respektiv wéi een Detenu engem Giischtjen d'Zellendier widdert de Kapp geschloen huet. Och zejoert gouf et eng hallef Dosen Attacken, respektiv Riposten, wéi Giischtercher géint Prisonéier intervenéiert haten. Dës Zuelen nennt d'Justizministesch Sam Tanson op eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierten Fred Keup. Weider ass et d'Prezisioun vun der grénger Ministesch, datt eng Offer vun Anti-Gewalttraining ofgeschaf gi wier, well sech keng Professioneller géife fannen, déi en Training ubidden, deen den uerdentleche Krittäre géif entspriechen. Et géif den Ament awer un esou engem adequaten Training vu Gewaltpreventioun geschafft, deen dann zu Schraasseg a Giwenech applizéiert gëtt.