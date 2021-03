Op der N22 tëscht Useldeng a Béiwen un der Atert koum et en Dënschdeg de Mëtteg zu engem schroen Accident.

Een Automobilist hat hei an enger Rietskéier d'Kontroll iwwer säi Won verluer an ass uschléissend an ee Bam gerannt. De Chauffer gouf n d'Spidol bruecht, wéi schlëmm seng Blessure sinn, ass den Ament awer nach net gewosst.

De Virfall hat dann och Perturbatiounen am Trafic mat sech bruecht.