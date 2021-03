Les premières invitations à destination des personnes couvertes par la phase 4 de la campagne de vaccination seront envoyées au cours de cette semaine (semaine 13). Comme annoncé suite à la décision du Conseil de gouvernement du 29 janvier, les personnes concernées sont les résidents appartenant à la catégorie d’âge de 65 à 69 ans, en commençant par les plus âgés (phase 4a), ainsi que les personnes modérément vulnérables en raison de leur état de santé préexistant (phase 4b). Les maladies en question sont les suivantes: Diabète avec ou sans insuline, avec complications cardio-neuro-vasculaires;

Hypertension artérielle compliquée, avec séquelle d'accident vasculaire cérébral ou cardiopathie associée;

Maladie neuromusculaire avec répercussions cliniques. Comment prendre rendez-vous? Les personnes concernées par la phase 4a, donc celles âgées de 65 à 69 ans, recevront une invitation de la part du ministère de la Santé par courrier postal, avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination de leur choix. Une assistance personnalisée est également offerte à travers une hotline spécialement mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533. Les personnes considérées comme modérément vulnérables selon la définition de la phase 4b pourront être inscrites en vue de la vaccination via leur médecin traitant ou médecin spécialiste à partir du 1er avril et recevront alors une invitation par courrier postal. Les invitations seront envoyées au fur et à mesure et en fonction des livraisons de vaccins. Le ministère de la Santé tient encore à rappeler aux personnes appartenant à la phase 2 ou 3 en raison de leur âge, et qui n’ont pas encore reçu d’invitation pour se faire vacciner, de bien vouloir vérifier leur adresse via le Registre national des personnes physiques (RNPP) via guichet.lu: Consulter mes données inscrites au Registre national des personnes physiques (RNPP) — Citoyens — Guichet.lu - Guide administratif - Luxembourg (public.lu).