An Däitschland huet déi staatlech Impfkommissioun recommandéiert, just nach Leit iwwer 60 mam schweedesch-brittesche Vaccin ze impfen.

Op enger Rei Plaze bei eisen däitschen Nopere war dës Mesure schonn am Laf vum Dag annoncéiert ginn. D'Land Berlin zum Beispill huet decidéiert, fir keng Fraen a Männer ënner 60 Joer mat dësem Vaccin ze impfen.

Vun den zoustännege Gesondheetsautoritéiten heescht et, datt et sech hei ëm eng Precautiounsmesure handelt, well een nei Donnéeën iwwer Niewewierkungen hätt.

Eng Spriecherin vun der Charité sot, datt dëse Schratt noutwenneg wier, well weider Fäll vun Thrombosen am Gehier bei Frae bekannt goufen.

Déi däitsch Gesondheetsministere wäerten um 18 Auer iwwert de weideren Asaz vum Vaccin beroden.

Och den Expertegremium a Kanada huet sech en Dënschdeg am Nomëtten dofir ausgeschwat, elo mol keng Leit ënner 55 méi fir dësen Asaz virzegesinn.

Op Nofro hi goufe mer beim Lëtzebuerger Gesondheetsministère gewuer, datt ee sech weider un den Avis vun europäescher Medikamanetenagence Ema hält.

Et sinn also keng Changementer geplangt an den AsatraZeneca gëtt am Grand-Duché weider administréiert. Allerdéngs géing een d'Situatioun an den aneren EU-Memberlänner genee suivéieren.