Op der Héicht vu Steebrécken hunn d'Beamten um Dënschdeg den Owend géint 22.40 en Automobilist geblëtzt, deen däitlech ze séier ënnerwee war.

No enger kuerzer Course poursuite konnt d'Police de Won stoppen. De Permis vum Mann gouf agezunn, e Fuerverbuet gouf ausgeschwat an déi ganz Saach gouf protokolléiert.

Kuerz no 22 Auer war gouf eng Automobilistin am Rollengergronn gestoppt, well se ze séier ënnerwee war. Donieft war och hiren Alkoholtest positiv. De Permis gouf agezunn.