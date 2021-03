Hondsbesëtzer sollen oppassen, datt hir Déieren net a Kontakt mat Fiiss oder Mardere kënne kommen, esou de Landwirtschaftsministère an engem Communiqué.

D'Veterinärsinspektioun hätt an de leschte Wochen e puer Fäll vun der Krankheet Staupe bei doudege Fiiss entdeckt. Déi Krankheet kënnen och Marderen a Muppe kréien a se iwwerdréit sech iwwert den direkter Kontakt. Et gëtt eng Impfung géint d'Krankheet, ma et soll een all Kontakt tëschent sengen Hënn an de wëllen Déieren evitéieren a seng Muppen deemno am Bësch am Aen an op de Weeër halen. Fir de Mënsch gëtt et keng Gefor, präziséiert d'Veterinärsinspektioun.

Offiziellt Schreiwes

Renards contaminés par la maladie de Carré (31.03.2021)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Dans le cadre de la surveillance des maladies animales, l'Administration des services vétérinaires a détecté, ces dernières semaines plusieurs cas de maladie de Carré (Staupe) sur des cadavres de renards.

Cette maladie est causée par un virus qui peut infecter les renards, les furets, mais aussi les chiens et se transmet par contact direct.

Il existe cependant une vaccination préventive contre ce virus qui peut être pratiquée chez le chiot dès l'âge de 2 mois.

En outre, il faut également veiller à éviter tout contact entre les chiens et les animaux sauvages potentiellement infectés. C'est pourquoi les détenteurs de chiens doivent tenir leur chien sous contrôle et le maintenir sur les chemins lors de promenades dans les forêts.

Dans ce contexte, l'Administration des services vétérinaires tient à souligner que ce virus ne se transmet pas à l'homme et n'est par conséquent pas un risque pour la santé publique.