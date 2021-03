Dat recommandéiert de Conseil supérieur des maladies infectieuses an huet virun zwee Deeg eng nei Nott erausginn.

Schwanger Frae gehéieren zu de Risikopatiente beim Covid-19 a sollen och elo géint de Coronavirus kënne geimpft ginn.

Bis elo war eng Schwangerschaft jo nach eng Konterindicatioun, fir de Covid-Vaccin ze kréien, well et nach net genuch wëssenschaftlech Date gouf. De Conseil supérieur des maladies infectieuses recommandéiert elo eng Impfung nom éischten Trimester a just mat mRNA-Impfstoffer. Fraen, déi erwaarden, sollen an der Phas 5B vun am ganze 6 Phasen un d'Rei kommen.

Fraen, déi zousätzlech gesondheetlech Risiken hunn a schwanger Fraen, déi duerch hire Beruff besonnesch exposéiert sinn, sollen nach éischter un d'Rei kommen. De Comité ëm d'Dokter Thérèse Staub baséiert sech notamment op d'Erfarungswäerter aus den USA. Hei sinn zanter dem Ufank vun der Impfcampagne eng 30.000 Fraen am Laf vun hirer Schwangerschaft mat engem mRNA-Vaccin geimpft ginn an et gouf bis elo keen negativen Effekt op d'Mamm oder de Puppelchen am Bauch festgestallt. Et wier net dovunner auszegoen, datt de Vaccin en aneren Effekt bei Schwangere wéi bei aner Fraen an deem selwechten Alter hätt. Och an Déiereversich wiere keng negativ Effekter vun der Impfung op d'Schwangerschaft an de Bëbee festgestallt ginn.

Och Fraen, déi nieren, kréie recommandéiert, sech impfen ze loossen. Hei schwätzt sech de Conseil supérieur des maladies infectieuses net fir e spezifesche Vaccin aus. Si kéinte mat all Vaccin geimpft ginn. De Risk, datt de Vaccin an d'Mammemëllech kënnt, wier ganz kleng. Op der anerer Säit kéint d'Mamm, déi immuniséiert ass, awer hiert Kand iwwert dee Wee schützen.

De Conseil supérieur des maladies infectieuses betount och, datt de Coronavaccin keen Impakt op d'Fruchtbarkeet huet.