Un nouveau record officiel de température maximale quotidienne, pour un mois de mars, a été enregistré aujourd’hui le 31 mars 2021 à Clemency avec une valeur de 25,4°C. Avec une température de 25,4°C à Clemency, 25,3°C à Obercorn, 25,2°C à Remerchen et 25,0°C à Remich, ce mercredi est non seulement le premier jour d'été de cette année (plus de 25 degrés), mais c’est également la première fois qu’un tel pic de chaleur a été enregistré en cette période de l’année.En effet, après avoir évalué ses 32 stations météorologiques dans le pays, le service météorologique national AgriMeteo de l'Administration des Services Techniques de l’Agriculture a constaté qu'il s'agit de la température la plus élevée enregistrée au Luxembourg, pour un mois de mars, depuis le début des relevés météorologiques en 1838.Le précédent record officiel datait du 30 mars 1949, date à laquelle un maximum de 24,0°C avait été enregistré à Echternach et lequel avait déjà été dépassé hier, le 30 mars 2021, avec une température de 24,4°C enregistrée à Remerchen. Toutes les données de mesures peuvent être consultées sur www.agrimeteo.lu.