Am Text ass jo virgesinn, datt déi aktuell Restriktioune bis de 25. Abrëll verlängert ginn.

An datt Terrassen, ënnert bestëmmten Konditiounen, nees kënnen opgoen.



Zum Vott stinn haut och nach:

D'Verlängeren vum congé pour raisons familiales bis de 17. Juli. Eng onofhängeg Enquête iwwert d'Covid-Situatioun am Altersheim zu Nidderkuer an datt d'Chamber hiert Botz-Personal an Zukunft selwer soll astellen, dat am Kader vun der Diskussioun iwwer fair Paien an deem Secteur.