An deem Kontext kontrolléiert d'Police vun e Samschden u verstäerkt Motocyclisten. An der Haaptsaach ginn den Ekipement, den techneschen Zoustand vum Moto an d'Pabeieren kontrolléiert. De Communiqué zu der Campagne Campagne nationale de sécurité routière "Moto" 2021 Parallèlement au début de la saison de la moto, la Police effectuera comme chaque année des contrôles axés spécifiquement sur les motocyclistes à partir du 3 avril 2021 afin de réduire le nombre d'accidents sur les routes luxembourgeoises et de protéger tous les usagers de la route. À l'occasion de ces contrôles, le bon équipement, l'état technique général des véhicules, mais aussi les documents de bord seront notamment vérifiés. La pause durant la période hivernale, marquée par des mauvaises conditions météorologiques, se traduit inévitablement pour une grande partie des conducteurs par un manque de pratique. De plus, la pratique de la moto est souvent considérée comme un loisir pratiqué plutôt occasionnellement lors des périodes ensoleillées ou pendant les weekends. Par conséquent, pour une majorité de motards, ce manque de pratique ainsi que la surestimation de leurs capacités de conduite constituent un élément de risque d'accident. Il s'ajoute que les motards font partie des utilisateurs les plus vulnérables de la route. Selon diverses études, les motards ont un risque mortel sept fois supérieur à celui des conducteurs d'autres véhicules. Les motards représentent une silhouette très fine pour les automobilistes, leur vitesse est difficile à estimer et ils se retrouvent facilement dans l'angle mort d'une voiture, d'un camion ou d'un bus. Une conduite défensive s'impose donc pour les motards, surtout mais pas seulement en début de saison, lorsque que le manque de pratique est évident. Consignes générales pour motards: Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques et de la route.

Augmentez le temps de préparation au freinage et anticipez.

Ne vous fiez pas à votre priorité.

Contrôlez tous les aspects techniques de votre moto (niveau d'huile, freins, pneus, etc.) avant de repartir pour la nouvelle saison.

Restez à droite dans les virages ; un véhicule peut couper le virage sur la voie opposée.

En cas de ralentissement du trafic, ne dépassez pas les files de voitures à l'aveuglette.

Ne dépassez pas dans les embouteillages sur l'autoroute.

Faites attention aux marquages au sol ainsi que sur les grilles d'égouts qui peuvent être glissants.

Rendez-vous compte des risques supplémentaires lors de randonnées en groupe : https://police.public.lu/fr/prevention/securite-routiere/conseils-securite-usagers-de-la-route/motards/rouler-en-groupe.html Pensez aussi au bon état de votre équipement de protection et à l'homologation de votre casque obligatoire. Ces prochaines semaines, la Police fournira également des conseils et des informations pratiques aux motocyclistes à travers ses réseaux sociaux. Pour plus d'informations et de conseils, consultez notre rubrique de prévention tout autour de la sécurité routière des motocyclistes: https://police.public.lu/fr/prevention/securite-routiere/conseils-securite-usagers-de-la-route/motards.html