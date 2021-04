D'Police mécht en Zeienopruff wéinst engem Accident, bei deem eng Persoun liicht blesséiert gouf.

En Dënschdeg den Owend géint 19.30 Auer gouf eng Fra, déi gelaf ass, op der Jaansmillen zu Rolleng beim Foussgängertunnel vun engem elektresche Scooter ugestouss a liicht verletzt.

Deen Ament war ënnert anerem e Vëlosfuerer, mat enger giel-gréng-schwaarzer Vëlostenue an engem schwaarze Casque, an der Géigend. Dësen an aner Zeie solle sech bei der Police zu Miersch mellen um 244-901000 oder per E-Mail police.mersch@police.etat.lu

E weideren Zeienopruff vun der Police wéinst Déifstall. E Mëttwoch am spéiden Nomëtteg krut e jonke Mann um Tramsarrêt Hamilius Richtung Kierchbierg an der Stad mat Gewalt eng Goldkette geklaut.

Véier jonk Männer waren un der Dot bedeelegt. Zeien, déi e Mëttwoch géint 17.30 an der Géigend waren an eppes matkruten solle sech bei der Police an der Stad mellen um 244 40 1000 oder per E-Mail: Police.Luxembourg@police.etat.l.