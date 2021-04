D'Populatioun zu Lëtzebuerg ass 2020 wéinst der sanitärer Kris manner séier gewuess, dat mellt de Statec. Am ganze liewen am Land 634.730 Persounen.

Deemno ass d'Populatioun zejoert ëm 8.622 Persoune gewuess, déi grouss Majoritéit, 88%, dovunner duerch d'Migratioun. Dat war e Wuesstem vun 1,4 Prozent, also däitlech manner wéi déi Jore virdrun, an deenen deen Taux tëschent 2 an 2,5 Prozent louch.

D'Zuel vun de Gebuerten hei am Land ass awer 2020 an d'Luucht gaangen, ëm 3,7%. Et si bal 6 Prozent méi Lëtzebuergesch Puppelcher an eppes méi wéi 1 Prozent méi net-Lëtzebuergesch Puppelcher op d'Welt komm.

Ma och d'Zuel vu Stierffäll ass wéinst der Pandemie geklommen, ëm 7,6 Prozent. 11 Prozent vun de Stierffäll zejoert sinn iwwerdeems op eng Coronainfektioun zréckzeféieren.