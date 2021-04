Le ministre de l’Économie, Franz Fayot, a annoncé le lancement, en partenariat avec le Fonds national de la recherche (FNR), d’un appel à projets (joint call) dans le domaine des technologies de la santé, auprès des entreprises et des organismes de recherche et de soins de santé.

Dans ce contexte, une nouvelle plateforme digitale, www.research-collaboration.lu, a été spécialement initiée par Luxinnovation, tandis qu’un Memorandum of Understanding entre les trois parties prenantes a été conclu pour formaliser cette collaboration. L’objectif de cet appel à projets est de stimuler des projets de R&D collaboratifs au travers de partenariats publics-privés (PPP).

C’est la première fois, au Luxembourg, qu’un tel appel à projets conjoint est lancé au sein de l‘écosystème recherche, développement et innovation. Des objectifs communs ont été définis par le FNR et le ministère de l’Économie, pour répondre aux besoins de développement du secteur, tandis que Luxinnovation joue un rôle de facilitateur en mettant à disposition une plateforme digitale pour favoriser les mises en relations.

Un processus coordonné

L’enjeu est de permettre l’émergence d’une recherche collaborative pour démontrer la performance et la sécurité des outils de santé digitaux. Le développement de ces nouveaux produits et services au bénéfice du patient nécessite les compétences de la recherche publique, des hôpitaux et des entreprises. Les projets collaboratifs seront ainsi évalués dans un processus coordonné. Les décisions de financement seront également prises conjointement par les partenaires.

«Le développement des outils digitaux dans les technologies de la santé revêt une importance cruciale pour l’économie luxembourgeoise et s’inscrit dans le développement d’une stratégie d'innovation basée sur les données qui contribue à l’évolution d’une médecine personnalisée au Luxembourg», a expliqué le ministre de l’Économie, Franz Fayot. «Je me réjouis de ce premier projet pilote de collaboration avec le Fonds national de la recherche pour cofinancer des partenariats publics-privés (PPP) et du soutien de Luxinnovation dans ce contexte. C’est en alliant nos entreprises aux médecins et hôpitaux que l’on parviendra à exploiter au mieux le potentiel d’innovation en santé digitale dans notre pays», a ajouté le ministre.

«Nous souhaitons davantage rapprocher les institutions de la recherche publique, les entreprises, et les acteurs du secteur de la santé autour de projets de recherche et d’innovation destinés à accélérer la transformation numérique dans le domaine de la santé», ajoute Marc Schiltz, secrétaire général du Fonds national de la recherche.

Transparence maximale

Pour faciliter l’émergence de projets et soutenir le processus de préparation de projets communs, Luxinnovation, l’agence nationale pour la promotion de l’innovation, a initié la mise en place de la plateforme www.research-collaboration.lu. Les entreprises, les acteurs de la recherche publique, incluant les hôpitaux et les prestataires de soins y sont invités à déposer des idées de projets. Le rôle de Luxinnovation sera alors d’assurer le suivi de ces idées, notamment à travers la mise en relation des partenaires publics et privés intéressés à participer.

L’appel à projets est prévu en deux étapes, avec un feedback assuré vers les consortia à l’issue de la première étape. Seuls les projets pertinents par rapport aux objectifs de l’appel seront invités à préparer un dossier complet. Enfin, la plateforme permettra de préparer la documentation technique requise pour introduire des demandes d’aide individuelles auprès du ministère de l’Économie et du FNR.

«Grâce à cette plateforme, nous allons permettre aux chercheurs et aux cliniciens d’avoir une meilleure connaissance de toutes les innovations en santé digitale par les entreprises privées. Cela va leur donner également des opportunités financières nouvelles qui leur permettra de s’engager dans la voie d’une médecine personnalisée ayant un réel impact économique pour le pays», précise Sasha Baillie, CEO de Luxinnovation. «À l’avenir, d’autres appels à projet conjoints entre le ministère et le FNR pourront être lancés au travers cette plateforme dans le domaine des technologies digitales. Nous disposons dans ce domaine, au Luxembourg, de compétences pointues dans la recherche, mais aussi d’entreprises et de start-up capables de développer et d’offrir des produits et services innovants. En facilitant de la sorte leur mise en relation et leur collaboration, nous activerons un levier-clé de l’innovation dans notre pays.»

La plateforme est expérimentée avec ce premier joint call pilote dans le domaine des technologies de la santé. Elle est d’ores et déjà ouverte pour le volet «idéation» (le processus créatif de production, développement et communication de nouvelles idées). Elle sera ensuite étendue pour la période de soumission des propositions, qui durera du 4 mai au 30 juin. Pour les projets dont le volet «idéation» aura été validé par le ministère de l'Économie et le Fonds national de la recherche, une proposition plus complète devra être introduite jusqu’au 15 octobre, qui sera alors examinée par un panel d’experts externes. Les résultats seront communiqués dès janvier 2022 et les projets pourront commencer en février 2022.

Un webinaire de présentation des fonctionnalités de la plateforme sera organisé par Luxinnovation le 4 mai prochain.

Lien(s) utile(s)

www.research-collaboration.lu

Lien vers l’appel à projet / Link to the joint call