Um Bezierkskongress um Mëttwoch gouf de Ben Streff zum neie President vun de Sozialisten am Osten gewielt.

Vizepresidentinne ginn d'Paulette Lenert an d'Tess Burton.

D'Schreiwes

Ben Streff ist neuer Bezirkspräsident der LSAP-Osten

Auf dem Kongress des LSAP-Ostbezirks vom 31. März wurde ein neuer Bezirksvorstand gewählt. Zum neuen Präsidenten der LSAP-Osten wurde Ben Streff bestimmt. Streff tritt somit die Nachfolge des Junglinster Gemeinderat Mike Hagen an. Vize-Präsidenten werden die Ministerin Paulette Lenert und die Abgeordnete Tess Burton.

Neue Bezirkssekretärin wird Anne Muller; der Kassierer Claude Caudron wurde in seinem Amt bestätigt. Dem Vorstand des LSAP-Ostbezirks gehören außerdem die Mitglieder Simone Adam, Paul Delaunois, Francine Ernster, Charles Gasperi, Mike Hagen, Philippe Kuhn, Jérôme Laurent, Mike Maraglino und Elisha Winckel an. Der neue Präsident Ben Streff, der noch bis vor kurzem die Geschicke der Jungsozialisten im Osten leitete, möchte in der kommenden Zeit dem Bezirksvorstand eine neue Dynamik verleihen.

Streff will durch inhaltliche Akzente und politische Aktionen auf die LSAP aufmerksam machen. Die Lebensqualität der Menschen liegt ihm hierbei besonders am Herzen. Es geht aber auch darum, die LSAP-Osten in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Die nächsten 2 Jahre sollen dazu dienen mit den bestmöglichen Teams die Gemeindewahlen, aber auch die Nationalwahlen 2023 bestreiten zu können. Gut gewappnet sieht man sich hierfür mit dem neuen Vorstand, der unter anderem vier neue Mitglieder zählt. Neben der Abgeordneten Tess Burton, hatten sich auch der europäische Kommissar Nicolas Schmit, sowie der Parteipräsident Yves Cruchten eingefunden um einige Worte an die Mitglieder des OstBezirks zu richten. In allen Beiträgen wurde die Wichtigkeit der Sozialdemokratie in der aktuellen Zeit hervorgestrichen. Es bedürfe jetzt mehr Staat, mehr Solidarität und mehr Zusammenhalt. Die Pandemie habe gezeigt, wie geschlossen, ruhig und vertrauenswürdig die LSAP durch diese Krise geführt hat. Der Zukunft der Partei steht man demnach optimistisch gegenüber.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert, drückte der gesamte Bezirk schnelle Genesungswünsche aus; man wolle sie wieder schnell in ihrer Mitte haben und mit ihr als Führungsperson vorangehen.

Mitgeteilt vom Bezirksvorstand der LSAP-Osten am 02.April 2021