D’Covidkris hat ouni grouss Iwwerraschung e groussen Impakt op d‘Reesverhale vun de Leit.

Ee Sejour op 4 wier de leschte Summer ausgefall, et goufe 24% manner Vakanze gemaach sou de Statec an enger neier Publikatioun.

7 vun 10 Sejoure wieren och hei am Land selwer oder an engem Nopeschland gewiescht. Frankräich war weiderhin déi beléiftsten Destinatioun: Méi ewéi all 5. Sejour war am Hexagon.

Hannendru kënnt Lëtzebuerg selwer mat 12% vun de Sejouren. De Statec notéiert och, datt et ee staarke Réckgang vu Reese mam Fliger gouf.