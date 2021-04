Duerchgefouert gouf d'Kontroll beim Contournement Jonglënster, an annerhallwer Stonn gouf 27 mol géint de Code de la Route verstouss.

3 Persoune kruten direkt de Permis ofgeholl an e provisorescht Fuerverbuet, an engem Fall gouf eng Vitess vun 161 Stonnekilometer gemooss. An 21 Fäll goufen et 2 Punkten an eng Verwarnung vun 145€, dat well d'Vitesslimitatioun ëm méi wéi 20 km/h iwwerschratt gouf.

Dat goufen et och nach Verstéiss bei de Pneuen, der Beliichtung an der Assurance.