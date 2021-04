Zwee Mol waren zwee Autoen anenee gerannt, eng Kéier krut en Auto e Moto ze paken an eng weider Kéier war ee Won an en Accident verwéckelt.

De CGDIS mellt eng ganz Rei Accidenter. Zu Réimesch an zu Eschduerf sinn e Freideg den Owend all Kéiers zwee Autoen net laanschtenee komm. Zu Réimesch gouf dobäi eng Persoun blesséiert an zu Eschduerf zwou.

Zu Hesper ass e Motocyclist op der Diddenuewener Strooss vun engem Auto ugestouss ginn, eng Persoun gouf liicht blesséiert.

Géint 23 Auer war zu Péiteng en Accident mat engem Gefier, och hei gouf et ee liicht Blesséierten.