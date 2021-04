Dat steet am neie Rapport vum List, dem Luxembourg Instiute of Science and Technology, fir d’lescht Woch, deen de Méindeg de Moie publizéiert gouf.

D'duerchschnëttlech Waerter vum Covid am Ofwaasser wieren national gesinn awer an enger Schéier ewéi déi 3 Woche virdrun, sou nach de List. Eng méi héich Entwécklung wier a folgende Gemenge festgestallt ginn: Hesper, Beetebuerg, Péiteng, Miersch, Gréiwemaacher, Iechternach oder nach Bleesbréck. Fir faarweg ze illustréieren: aktuell sinn d’Réckstänn an de Kläranlagen am orangë Beräich. Um Héichpunkt am Oktober/November war een am roude Beräich. PDF: Weider Informatioune fannt Dir hei.