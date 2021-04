Iwwer 4 Méint sinn et hir, dass den Horeca-Secteur scho muss zou hunn. Elo gëtt et en éischte Liichtbléck, mat der Ouverture vun den Terrassen.

Tëscht Moies 6 an owes 18 Auer, däerfen d’Restauranten an d’Caféë maximal zwee Leit op engem Dësch zerwéieren, ausser se kommen aus engem Stot.

Impressiounen aus der Stad vum Patrick Greis

Och wann d’Wieder op d’mannst op dësem 1. Dag emol, net wierklech matspillt, wier et e Schratt an déi richteg Richtung, krute mer vun der Horesca gesot. D’Federatioun vun de Cafetieren, Restaurateuren an Hotelieren stéiert sech awer un den Auerzäiten, an hätt sech virun allem eng Ouverture bis op d’mannst 20 Auer gewënscht, dëst och mam Argument, dass elo de Risk géif bestoen, dass d'Leit um 18 Auer decidéieren, dass se sech doheem treffen, fir nach eppes ze drénken, wou d'sanitär Reegele vill manner kontrolléiert kënne ginn.

De François Koepp

Op den Terrasse gëllen déi bekannte Reegelen, dass d‘Leit musse sëtzen, dass eng Mask obligatoresch ass, wann een net um Dësch sëtzt, an dass d'Dëscher mussen och annerhallwe Meter vuneneen ewechstoen.

Formell gesinn, ass et iwwregens weiderhin enger administrativ Fermeture vum Secteur. Dofir ginn Hëllefen, wéi de Chômage partiel och weiderhin ausbezuelt.