Dat äntweren d’Ministesche Lenert a Bofferding op eng parlamentaresch Fro vum Piraten-Deputéierte Sven Clement.

2.145 Persoune vum CGDIS hätte schonns eng Invitatioun kritt. Et sief och ze preziséieren, schreiwen déi zwou Ministeschen, dass déi eenzel Impfzentren um Enn vum Dag den 112 kontaktéieren, am Fall, wou Impfdosissen iwwreg bliwwe sinn. Dee Moment informéiert den 112 d’Ekippen, déi Déngscht hunn an nach net geimpft goufen an invitéiert sinn, an den Impfzenter ze fueren.

Dat Personal vum CGDIS, dat net ënnert dës Krittäre fält (fräiwëlleg an haaptberufflech Pompjeeën ouni operationellen Emploi am SAP), gëtt entspriechend der Impfstrategie vun der Regierung geimpft, dat heescht nom Alter, respektiv der Vulnerabilitéit.

