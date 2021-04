De Gesondheetsministère rifft d'Leit op, un enger Enquête iwwert den Drogekonsum deelzehuelen.

"Consomméiert Dir Drogen? Wéi vill? Wéi dacks?" Dat sinn e puer vun de Froen an der Enquête, un där een online an anonym ka participéieren. D’Resultater vun der Ëmfro kéint den Autoritéiten hëllefen, e bessert Bild vun der Situatioun ze hunn an entspriechend ze handelen.

De Lien fir d‘Enquête ass op sante.lu ze fannen.