E Mëttwoch de Moie kuerz virun 10 Auer ass de CGDIS geruff ginn, well zu Schengen an der Bachergaass en Auto an der Musel gemellt gouf.

Nieft de Pompjeeë vu Réimech a Schengen, gouf och nach d'Diddelenger Ambulanz op d'Plaz geruff, grad ewéi de Samu an de "Groupe de sauvetage aquatique". Weider Detailer feelen nach. 2 Bränn - Keng Blesséierter Géint 8.45 Auer gouf et um Kackerterhaff e gréisseren Asaz, wéinst engem Brand, deen op en elektresche Problem zeréckzeféiere war. Pompjeeën aus 5 Zentere koumen an den Asaz (Mutfert, Sandweiler, Nidderaanwen, Hesper a Lëtzebuerg). Et blouf beim Materialschued. Géint 10.30 Auer da stoung um Sennengerbierg (Parishaff) e Container a Brand. D'Pompjeeë vun Nidderaanwen hu sech ëm d'Läschaarbechte gekëmmert. Et gouf kee blesséiert.