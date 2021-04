Les premières invitations à destination des personnes couvertes par la phase 5 de la campagne de vaccination seront envoyées au cours de cette semaine (semaine 14). Comme annoncé suite à la décision du Conseil de gouvernement du 29 janvier, les personnes concernées sont les résidents appartenant à la catégorie d’âge de 55 à 64 ans, en commençant par les plus âgés (phase 5a), ainsi que les personnes qui présentent un état de santé qui peut les exposer à un risque majoré (phase 5b). Les risques majorés en question sont les suivants: Diabète équilibré, sans complication;

Hypertension artérielle non compliquée;

Obésité (indice de masse corporelle 30-40 kg/m2);

Grossesse. Comment prendre rendez-vous? Les personnes concernées par la phase 5a, donc celles âgées de 55 à 64 ans, recevront une invitation de la part du ministère de la Santé par courrier postal, avec indication détaillée de la démarche pour prendre rendez-vous dans un des centres de vaccination de leur choix. Une assistance personnalisée est également offerte à travers une hotline spécialement mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533. Les personnes qui présentent un état de santé qui peut les exposer à un risque majoré selon la définition de la phase 5b, et qui sont âgées de moins de 55 ans, pourront être inscrites en vue de la vaccination via leur médecin traitant ou médecin spécialiste à partir du 8 avril et recevront alors une invitation par courrier postal. Les invitations seront envoyées au fur et à mesure et en fonction des livraisons de vaccins. Afin de respecter les gestes barrière et d’éviter des files d’attente, il est important de respecter l’heure de son rendez-vous. Liste d’attente ouverte pour les personnes n’ayant pas pris leur rendez-vous au cours de la 3e phase de la campagne de vaccination Les personnes qui ont été invitées à se faire vacciner dans la 3e phase de la campagne de vaccination contre la COVID-19 (personnes âgées entre 70 et 74 ans) et qui n’ont pas pris de rendez-vous dans la période afférente, auront néanmoins la possibilité de se faire vacciner dans un Centre de vaccination lors d’une période ultérieure, et plus précisément après la clôture de la 4e phase de vaccination. À cette fin, les personnes concernées et désireuses de se faire vacciner, peuvent s’inscrire entre le 12 et le 18 avril sur une liste d’attente, via guichet.lu/vaccination-liste-d-attente. Elles recevront le moment venu une nouvelle invitation. Une assistance personnalisée est également offerte à travers une hotline spécialement mise en place à cet effet sous le numéro (+352) 247-65533. Cette décision du gouvernement, en ligne avec l’avis de la Commission nationale d’éthique, vise à proposer à toutes les personnes qui n’ont pas pu honorer leur premier rendez-vous, la chance de pouvoir être invitées à un rendez-vous ultérieur. Le ministère de la Santé tient encore à rappeler aux personnes appartenant aux phases 2 - 4 en raison de leur âge, et qui n’ont pas encore reçu d’invitation pour se faire vacciner, de bien vouloir vérifier leur adresse via le Registre national des personnes physiques (RNPP) via guichet.lu: guichet.lu/consulter-rnpp.