Vun 7.211 Persounen, déi tëscht dem Januar zejoert an Mäerz dëst Joer eng Kaart fir den Adapto-Bustransport ugefrot hunn, goufen der 5.641 accordéiert.

Dat äntwert den Transportminister François Bausch op zwou parlamentaresch Froen.

Mat der Aféierung vum gratis ëffentlechen Transport d'lescht Joer hate jo d'Konditiounen geännert, fir vum Adapto ze profitéieren an déi al Kaarten haten hir Gültegkeet verluer. Dat hat bei ville Betraffenen fir Roserei gesuergt. De François Bausch präziséiert, datt 580 fréier Beneficiairen, déi eng nei Demande no der Reform gestallt hunn, keng Kaart méi kruten well d'Konditioune vum Handicap an der reduzéierter Mobilitéit net méi erfëllt waren.

174 vun hinnen kruten awer nodréiglech e provisoresche Certificat ausgestallt. Dat well et den Ament nach keng Méiglechkeet gëtt, fir virun enger offizieller Evaluatiounscommissioun géint d'Decisioun a Recours ze goen.

Déi Concernéiert hunn dem Ministère no keng Kaart méi kritt, well se sech duerchaus nach kéinte mam Auto oder mam regulären ëffentlechen Transport deplacéiere kéinten, sou schreift et all Zäit de François Bausch. Et wieren och vill Efforte gemaach ginn um Terrain fir d'Accessibilitéit vum ëffentlechen Transport ze verbesseren.