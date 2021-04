Enn zejoert war bei enger Kontroll vun der ITM erauskomm, datt am Commerce vill Salariéë sonndes méi wéi 4 Stonne schaffen.

Echec vun de Verhandlungen, fir d'Sonndesschaffzäit ze verlängeren

Duerch de Code du Travail ass d'Sonndesaarbechtszäit awer op 4 Stonne limitéiert. Zënterhier lafen d'Verhandlungen tëscht de Gewerkschaften LCGB an OGBL mat der Conféderation luxembourgeoise du commerce, fir d'Aarbechtszäit vun engem Salarié sonndes ze verlängeren. En Accord konnt awer net fonnt ginn. OGBL a CLC gi sech géigesäiteg d'Schold um Echec.

Bei de Verhandlunge gouf an de leschte Wochen negociéiert, wéi ee kéint d'Zuel vun den erlaabte Schaffstonne sonndes auswäiten. Iwwert d'Zuel vun dëse Supplement-Stonnen zu deenen erlaabte 4 Stonne si sech déi verhandelnd Parteien awer oneens, wéi den David Angel, zoustänneg fir de Syndicat Commerce beim OGBL, erkläert: "Schlussendlech ass d'Verhandlung gescheitert un der Zuel vu Stonnen. Do, wou mir gesot hunn, fir all Tranche vu 24 Stonne muss et en Dag Congé ginn, do huet d'CLC gesot, fir all Tranche vu 50 Stonne muss et en Dag Congé ginn."

Ausserdeem wéilt d'CLC d'Stonnenzuel op e Maximum vu 96 Stonnen eropsetzen. Konkreet géing dat heeschen, datt ee méi wéi all 2. Sonndeg kéint bis zu 8 Stonne schaffen an am Echange mol net zwee Deeg Congé am Joer géing kréien. Fir den OGBL wier dat net vertrietbar. D'Propose vun der CLC wier ze wäit gaangen, et wiere vill ze vill Sonndeger gewiescht, sou den David Angel. Dat hätt een de Salariéen um Terrain net verkafe kéinten.

Den Nicolas Henckes, Direkter vun der CLC ënnersträicht, aus wéi engem Grond een un deem méi héije Chiffer vun engem Plus un Aarbechtsstonnen op engem Sonnde festhale wëllt. "Mir hunn och eng ganz Rëtsch vu Salariéen, vu Familljen, déi dorun hänken, déi sech an deene leschte Jore sou organiséiert haten an hiert Liewen op Basis vun deene Sonndesstonnen organiséiert haten - mat deene Supplementen. An dann, vun deem engen Dag op deen aneren däerfen dës nëmme méi 4 Stonnen op engem Sonnde schaffen an net méi 8. Dat huet d'Situatioun bei deene Leit komplett desequilibréiert." Et hätt ee méi negativ Commentairen iwwert déi begrenzte Sonndesaarbechtsstonne vun de Salariéë kritt wéi vun de Commercen. Vun den zousätzleche 96 Stonnen, déi der CLC no néideg sinn, datt bestëmmte Salariéë kënnen ob hirem gewinnte Pensum vu Schaffstonne bleiwen, kéint een net ofwäichen.

Betraff wier an éischter Linn och net de klenge Buttek am Stadkäer mä virun allem d'Centres Commerciaux, déi hire Businessmodell op Sonndesouverturen opgebaut hunn. Dës hätte ganz vill Personal, dat déi Aarbecht geholl hätt, well eben déi Sonndesaarbecht mat dobäi ass. Doduerch géif et jo och e gutt Stéck méi Salaire ginn.

Nom Echec vun de Verhandlungen hofft d'CLC elo, datt den Aarbechtsministere och weiderhin Derogatiounen erausgëtt, esou datt e Salarié op engem Sonnde weiderhi méi wéi 4 Stonne schaffe kann.