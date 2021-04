Eng Ekipp vum Waasserwirtschaftsamt war op der Plaz, fir sech e Bild vun der Lag ze maachen.

„Bei der Situatioun un der Stackelgesgriecht, déi an d'Birelerbaach fléisst, handelt et sech bei aller gréisster Warscheinlechkeet net ëm eng punktuell Pollutioun", äntwert d'Waasserwirtschaftsamt op Nofro hin.

"An deenen 2 Baachen huet sech Ofwaasserpilz gebilt, deen amgaangen ass, sech ze zersetzen. Ofwaasserpilz bilt sech ëmmer dann, wann ee Gewässer länger Zäit enger héijer organescher Belaaschtung ausgesat ass. Hei ass den Ursprong vun dëser Belaaschtung bei engem Reewaasser-Réckhalt-Baseng vum Flughafen.

Iwwert de Wanter kënnt et duerch d'Entäisung vun de Fligeren zu enger héijer organescher Belaaschtung vum Reewaasser, wann de Reewaasser-Baseng net alles kann zréckhalen. Wann d'Reewaasser da gedrosselt un d'Kläranlage geet, leeft de Baseng iwwer an d'organesch Belaaschtung a kënnt och an d'Baach.

Zum Zäitpunkt, wou d'Meldung vun enger Pollutioun komm ass, (dat war leschten Dënschdeg) war de Baseng quasi eidel an de Schieber Richtung Baach war zou. Duerch d'Ausbleiwe vun der Belaaschtung ass den Ofwaasserpilz ofgestuerwen a bei de méi héijen Temperature vun der leschter Woch koum et zur Entwécklung vun deem Gestank", präziséiert d'Waasserwirtschaftsamt weider.

„All Prouwen, déi geholl goufen, weisen, ausser engem grousse Sauerstoffmangel, keng Zeeche vun enger Pollutioun, weder mat Glykol, nach mat Hydrocarburen. De Sauerstoffmangel kënnt duerch d'Ofbauprozesser vum Pilz an der Baach zustanen."

D'Stackelgesgriecht ass eng kleng Baach, déi op der Héicht vum Neihaischen an d'Birelerbaach an uschléissend op der Héicht vu Schraasseg an d'Syr fléisst.