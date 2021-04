Virun der Pandemie ware si nach quasi onbekannt. 1 Joer méi spéit si Leit wéi de Biontech-CEO Milliardären.

D'Corona Pandemie war an ass den Ustouss fir vill Entwécklungen am Gesondheetsberäich, virun allem bei den Impfstoffer an diverse Mëttele fir d'Behandlung vum Virus. Et sinn Entwécklungen, déi deem engen oder aneren och vill Suen an d'Täsch gespillt hunn. Zanter der Pandemie ginn et nämlech eng ganz Rëtsch nei Milliardären, dat beweist och de leschte Räichtum-Rapport vum Finanz-Magazin Forbes. Ma net jiddereen ass glécklech mat der Situatioun.

1 Joer, nodeems den éischte Fall vu Covid-19 an der chinesescher Stad Wuhan gemellt gouf, ass d'Zouloossung fir e éischte Vaccin ugefrot ginn. Zanterhier sinn och eng Rei nei Milliardären am Gesondheetswiesen dobäikomm. Fuerscher, Investisseuren an Entreprisen, déi bei der Entwécklung vu Vaccinen, Traitementer oder medezineschen Apparater bedeelegt waren.

„D'lescht Joer waren déi weltwäit Milliardären 8 Billiounen Dollar wäert – dëst Joer sinn et iwwer 13 Billiounen. Dat ass e plus vu 5. Fir e Pandemie-Joer ass et de Leit ganz uewen, ganz, ganz gutt gaangen", sou de Randall Lane, Chef d'information vu Forbes.

Am Ufank vum leschte Joer ware se nach quasi onbekannt. Ee Joer méi spéit si béid Männer, déi hannert den erfollegräichsten Impfstoffer géint de Coronavirus stinn, Milliardären.

„Mir si begeeschtert, datt mer den OK vun der Ema kruten. Et war vill Aarbecht fir d'Ekipp vu Pfizer a Biontech", erkläert den Uğur Şahin, CEO vu Biontech.

De Biontech-CEO ass haut 4,8 Milliarden Dollar schwéier. Säi franséische Pendant bei Moderna, de Stéphane Bancel, 5,2 Milliarden.

Eng Entwécklung, déi net iwwerall mat oppenen Äerm opgeholl gëtt. Ewéi zum Beispill zu Mont-Saint-Martin oder am Dräilännereck tëscht der Belsch, Frankräich a Lëtzebuerg, wou e Mëttwoch um Weltgesondheetsdag géint eng profitorientéiert Medezin manifestéiert gouf.

„D'Pharmaindustrie hätt dat net alles kënnen entwéckelen, wann net och ëffentlech Sue massiv an d'Entwécklung vun den Impfstoffer gepompelt gi wieren. Elo maache se ganz vill Profit dorobber an et weess een zum Beispill, datt déi méi aarm Länner ewéi Südafrika eng Dosis fir 5 Euro musse kafen. Dat, obwuel se an der Produktioun en hallwen Euro kascht", heescht et vum David Wagner vun déi Lénk.

Extrait David Wagner

D'Fuerderung war e Mëttwoch: De Vaccin soll zum „bien commun" ginn.

„Haut ass et d'Vaccin-Proprietéit vun der Pharmaindustrie, déi grad d'Spill vun der Offer an Demande spillt. Wat mir wëllen, ass, datt de Wäert vun dësen Impfungen ofhëlt. Se sollen iwwerall do produzéiert ginn, wou se och gebraucht ginn. Mir hunn e Manktem u Vaccinen, et muss méi produzéiert gi fir d'Länner an Europa an och soss an der Welt", sot de Fabien Roussel, PCF-Deputéierten.

An enger Petitioun probéiert een den Ament 1 Milliounen Ënnerschrëften an op d'mannst 7 Länner zesummen ze kréien, fir d'OMC ënner Drock ze setzen, fir d'Patenter vun de sëllege Vaccine fräizeginn. Esou en Transfert vun der Technologie bréicht Zäit, esou vill Experten. Zäit, déi ee wärend enger Pandemie net onbedéngt huet.