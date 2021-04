An der Lescht gouf an der internationaler Press ëmmer erëm vu verstäerkte Covid-Infektioune bei Kanner a Jugendleche geschwat.

Och hei am Land hunn d'Mutatiounen dozou gefouert, datt haut méi Mannerjäreger sech mam Coronavirus ustieche wéi am Ufank vun der Pandemie. D'Situatioun an der Kannerklinik dogéint bleift stabel. Den Experte maachen éischter déi laangfristeg Suitte vun der Krankheet ze schafen.

An deem Zesummenhang huet een an der Vergaangenheet bei den Erwuessene scho méi dacks d'Ausdréck vu "Post" oder "Long Covid" héieren. Gemengt sinn diffus gesondheetlech Problemer, déi Wochen oder Méint no enger Coronainfektioun optrieden, och wann déi relativ harmlos verlaf ass. Antëscht gëtt et ëmmer méi Indicen, datt dës laangfristeg Gesondheetsproblemer och déi Mannerjäreg betreffen.

D'Fuerschung steet awer nach ëmmer am Ufank. Bei de Kanner huet besonnesch déi sougenannt MIS-C-Infektioun vu sech schwätze gedoen. Eng Krankheet, déi net nëmme staarken Ausschlag ausléist, mä och zu Problemer mat den Organer an dem Häerz féiere kann. Donieft melle sech an der Kannerklinik och ëmmer méi jonk Patiente mat Schlofproblemer oder Konzentratiounsschwieregkeeten. An dat bréngt d'Kannerdokteren aus dem CHL elo dozou, zesumme mat der Inspection sanitaire an dem Laboratoire National de la Santé méi genee hinzekucken, wéi d‘Pediater aus der Kannerklinik Isabel de la Fuente.

D’Kannerklinik telefonéiert bei all d’Familljen, deenen hir Kanner Enn zejoert de Covid haten, fir de Suivi ze maachen an duerno Chifferen an Statistiken ze publizéieren. Donieft ginn d’Kanner och elo an der Predi-Covid-Etüd mat gekuckt. Dat wier der Dokter de la Fuente no deen eenzege Wee, fir seriö Statistiken zu Lëtzebuerg ze hunn.

Den Ament feelen nämlech nach Chifferen, fir kloer Konklusiounen zéien ze kënnen. D'Chiffere vun den Hospitalisatiounen, déi sinn an de leschte Wochen a Méint stabel an der Kannerklinik bliwwen, mat manner wéi 10 Kanner op der Intensivstatioun. Obwuel de Virus mat senge méi ustiechende Varianten méi bei de Jonken an de Kanner zirkuléiert.

Hospitaliséiert musse besonnesch déi ganz Kleng sinn, déi wéinst Komplikatioune bei Féiwer e puer Deeg suivéiert musse ginn.

D'Puppelcher, sou hofft et d'Dokter de la Fuente, kéinten an Zukunft via Vaccin vun hirer Mamm an der Schwangerschaft virun enger Infektioun geschützt ginn. Allgemeng fäert d'Kannerdoktesch awer, datt mer et net fäerdeg bréngen, eng Häerdenimmunitéit opzebauen, wann d'Kanner net geimpft géife ginn. Duerfir begréisst si ausdrécklech, datt déi 4 Impfproduzenten, déi an der EU zougelooss sinn, elo mat der Testphas bei de Jonken a Kanner ugefaangen hunn.

An den nächste puer Méint kéinten d'Donnéeën aus de Studie mat de Kanner vu 6 Méint u virleien an da geet d'Dokter de la Fuente och dovunner aus, datt d'Vaccine geschwënn duerno op de Marché kéinte kommen.