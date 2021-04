E schlechte Mëllechpräis huet d'Baueren am Joer 2009 alarméiert a si hu massiv op de Stroosse manifestéiert.

Dat mam Zil, de Konsument ze sensibiliséieren an e bessere Mëllechpräis ze kréien. 2011 hunn d'Baueren dunn hir eege Mark gegrënnt.

Mir waren am Bauerebetrib vum André Laugs an der Kalkesbaach bei Bäerdref op Besuch. Zanter der Grënnung vum Label "d'fair Mëllech" ass de Betrib mat derbäi. 150 Mëllechkéi ginn et um Haff. Fir de Bauer a seng Famill rentéiert et sech, fir bei dëser Kooperativ matzemaachen.

D'Kéi um Haff Laugs gi mat enger Gras- Maismëschung gefiddert. Derbäi kënnt ë.a. nach Kraaftfudder, wat op den eegene Felder ugesat gëtt.

Dem Label "fair Mëllech" gehéieren eng 54 Bauerebetriber un. Si all mussen eng Berechnung opstellen, wéi vill CO2 de Betrib ausstéisst, fir Mëllech ze produzéieren.

Mam Verkaf vun der UHT-Mëllech huet d'Kooperativ 2011 ugefaangen. Mëttlerweil gi 15 verschidde Produiten dem Konsument ugebueden. Et ass wichteg, dass de Bauer seng Käschte gedeckt kritt.

D'Mëllechproduite gëllt et regional a lokal ze vermaarten. Elleng zu Bäerdref ginn et 2 Betriber, déi d'Mëllechbaueren ënnerstëtzen. Eng Epicerie an e Kéisproduzent. 54 Betriber zielt d'Kooperativ "fair Mëllech" aktuell.

Weider Mëllechbauere wäre wëllkomm, heescht et.