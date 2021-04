En Donneschdeg de Moie koum et op der Streck tëscht Béiwen-Atert an Useldeng zu engem Accident, bei deem sech en Auto an e Feld iwwerschloen huet.

Éischten Informatiounen no hat de Chauffer op der N22 an enger Rietskéier d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer, ass doropshi vun der Strooss ofkomm an huet sech direkt e puer Mol iwwerschloen, fir dunn an engem Feld un d'Hale ze kommen. De Mann ass net blesséiert ginn. Op der Plaz waren d'Police, eng Ambulanz an de CGDIS. Eng Spuer war zäitweis blockéiert. Kuerz no 9 Auer en Donneschdeg de Moien war den Accident geraumt.