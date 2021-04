Den CSV-Deputéierten trëtt un der Spëtzt vun enger Ekipp un, fir um Kongress de 24. Abrëll den neie Parteipresident vun der CSV ze ginn.

De Claude Wiseler huet offiziell confirméiert, wat mer Iech scho gemellt haten. Hien hätt an de leschte Wochen an Deeg vill Gespréicher mat Leit gefouert a wéilt mat senger Ekipp zesumme Rou an d'Partei bréngen, an derfir suergen, datt Friktiounen tëscht Partei a Fraktioun der Vergaangenheet ugehéieren.

Kandidat fir de Posten vum Generalsekretär ass, wéi scho gesot, den Europadeputéierten Christophe Hansen, dee parallel zu sengem Engagement un der Parteispëtzt heiheem am Europaparlament bleiwe wäert. Den Deputéierte Paul Galles an d'Gemengeconseillère vu Suessem Anne Logelin trieden u fir Vizepresident ze ginn.

De Claude Wiseler wëll dem Kongress eng Statutenännerung proposéieren, fir d'Spëtzeposte bei der CSV duebel ze besetzen. Deemno géife sech d'Martine Hansen an de Gilles Roth d'Presidence vun der Fraktioun deelen. D'Stater Conseillere Elisabeth Margue géif Presidentin adjointe an d'Stéphanie Weydert, Schäffen an der Gemeng Rouspert-Mompech géif un der Säit vum Christophe Hansen Generalsekretärin adjointe.

De Claude Wiseler huet um Donneschdeg de Moien am RTL-Interview betount, säin Engagement als Parteipresident hätt näischt mat enger Spëtzekandidatur fir déi nächst Chamberwalen ze dinn. Hie géif elo seng Aarbecht als Parteipresident maachen a wier sécher net Demandeur fir Spëtzekandidat ze sinn.

Theoretesch ass et net ausgeschloss, datt nach eng Géigekandidatur fir d'Spëtzeposte bei der CSV erakënnt. Den Delai leeft nach bis e Freideg.