Dem Minister Schneider no wieren um Enn just 2 Prozent vun de Salariéen aus dem gesamten Transportsecteur vun der Reegelung betraff.

Vill Beruffschauffeuren, déi zu Lëtzebuerg schaffen, mä net hei wunnen, waren an deene leschte Wochen iwwerrascht, wou se eng Ofmeldung vun der Sécurité sociale hei zu Lëtzebuerg an hirer Bréifboîte haten. Den LCGB kritiséiert dat virgoen a geheit dem zoustännege Minister Romain Schneider dofir eng Faute grave vir. Dësen ass awer ëm Schlichtung beméit. Um Enn solle just 2 Prozent vun den Salariéen aus dem gesamten Transportsecteur vun der Reegelung betraff sinn, esou de Minister.

Et hätt een d’Leit missen ofmellen, ier se an hirem Heemechtsland nees kënnen ugemellt ginn, falls se dann tatsächlech méi wéi 25 Prozent vun hirer Aktivitéit do ausféieren. Dës Leit wieren nach 3 Méint zu Lëtzebuerg affiliéiert, a bis dohi wier eng Léisung mat hirem Heemechtsland fonnt ginn. Am Schnëtt géing et am Moment 37 Deeg daueren, bis de Centre commun de la sécurité sociale eng Äntwert vun deenen anere Länner kritt. De Patrone gouf och nach eng Kéier rappelléiert, all d’Donnéeë vun hire Salariéen eranzeginn an d’Affiliatiounen ze préiwen.

Verhandlunge mat den Nopeschlänner géing een awer weiderhi féiere wëllen, mä et wier bis elo keng Réckmeldung komm. En Aarbechtsgrupp dofir wier en Vue.