D'Police mellt e puer Virfäll vun e Mëttwoch den Owend op en Donneschdeg de Moien.

Zu Senneng an der Route de Trèves krut eng Persoun ëm Mëtternuecht d'Leitplanken ze paken, blesséiert gouf bei der Kollisioun awer keen. Wéi sech erausgestallt huet, ass de Chauffer ënner Alkoholafloss gefuer. Hie gouf protokolléiert, konnt säi Permis awer behalen. Donieft kruten de Chauffer an de Bäifuerer e Protokoll, well se wärend der Ausgangsspär ënnerwee waren.

Op der Streck tëscht Steenem a Rouspert gouf eng Fra vun der Police ugehalen, well si alkoholiséiert Auto gefuer ass. Si huet hire Fürerschäi missen ofginn a krut e provisorescht Fuerverbuet.

Géint 16 Auer gouf de Beamte vun der Police eng Persoun zu Dikrech gemellt, déi duerch hire Fuerstil opgefall ass. Den Automobilist ass nämlech géint eng Zapsail op enger Bensinsstatioun gerannt. Wéi aus dem Police-Bulletin ervirgeet, hat de Mann kee Permis. Op Uerder vum Parquet gouf d'Gefier saiséiert.