A 49 Fäll goung et ëm eng Diskriminatioun wéinst Handicap, 44 mol war et wéinst der Rass oder ethnescher Origine.

104 Dossiere konnte geléist ginn. An 22 Fäll goufen et keng Moyenen, fir eng Diskriminatioun nozeweisen.

De CET huet de Rapport der Familljeministesch Corinne Cahen iwwerreecht.

Hei dat offiziellt Schreiwes

Remise du rapport annuel du Centre pour l'égalité de traitement à Corinne Cahen (08.04.2021)

Communiqué par: ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région

En 2020, parmi les 203 dossiers traités par le Centre pour l'égalité de traitement (CET), 49 cas avaient comme motif de discrimination le handicap, 44 la race ou l'origine ethnique, 39 le sexe, 12 l'orientation sexuelle, 8 la religion et 6 l'âge. En outre, 14 cas appartenaient à la catégorie «discrimination multiple» et 31 à la catégorie «autres»

Le CET a détaillé et expliqué ces chiffres lors de la remise de son rapport annuel à la ministre de la Famille et de l'Intégration, Corinne Cahen.

104 dossiers ont pu être résolus, 42 dossiers sont encore en cours. Dans 34 cas, les requérants se sont désistés, dans 22 cas, il n'y avait pas moyen de prouver une quelconque forme de discrimination et dans un cas il n'y avait pas de droit d'intervention.

Le CET a aussi analysé l'ensemble des offres d'emploi parus en 2020 et en a recensé 45 qui ne respectaient pas l'égalité de traitement.

Finalement, en lien avec la pandémie de COVID-19 et d'autres sujets d'actualité, le CET a constaté une conscience accrue des différentes formes et motifs de discrimination ainsi qu'un besoin fondamental d'une communication accessible à tous.

Créé par la loi du 28 novembre 2006, le CET s'engage à promouvoir, analyser et surveiller l'égalité de traitement entre toutes les personnes sans discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions, le handicap et l'âge.

La ministre a remercié le CET, qui est un partenaire important et complémentaire pour lutter contre toutes sortes de discriminations et qui aide à renforcer les droits des personnes discriminées.