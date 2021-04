Gehéiere Schnell-, respektiv Selbsttester an Zukunft zu eisem Alldag sou wéi Masken an Desinfektiounsgel?

An Däitschland zum Beispill gi schonn haut esou Tester agesat, fir de Leit e Stéck Normalitéit zeréck ze ginn. Och zu Lëtzebuerg kritt ee mëttlerweil esou Tester nieft den Apdikten och am Supermarché ze kafen.

Zanter dem leschte Weekend leien d'Coronatester a verschiddene Supermarchéen am Rayon, an et hätt een och scho bal alles verkaf. Ma nach virum Weekend sollen d'Rayone vun der Supermarchés-Chaîne nees opgestockt ginn. A vun nächster Woch u ginn och Tester am Eenzele verkaf.

Zenter méi laangen kritt ee scho Schnelltester an den Apdikten. Zwou Zorte si jo um Marché, eemol déi fir mam Stäbchen an d'Nues, an eemol déi, déi mat Spaut funktionéieren. Béid Zorte gi vun de Clienten gläich vill gefrot. Den Ëmgang mat deenen Tester wär net weider komplizéiert.

Aktuell kaschten d'Schnelltester tëscht 4 a 9 Euro d'Stéck. Di éischt Woche goufen nach 17 Prozent TVA dropgeschloen, déi fält awer elo ewech.