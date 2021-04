Den Theodore Roosevelt, de Salvador Dali an d'Boxlegend Muhammad Ali sinn e puer vun deene bekannte Gesichter, déi vu Parkinson betraff sinn.

Weltwäit sollen tëscht 7 an 10 Milliounen un där neurologescher Krankheet leiden. Eng Krankheet, un där een zwar net stierft, mee si gëtt och ni besser, mam Alter gëtt si just ëmmer méi schlecht. De Sonndeg, den 11. Abrëll, ass den Dag vum Parkinson. Op den Dag ass dat och de Gebuertsdatum vum James Parkinson, deen d'Krankheet als éischte beschriwwen huet. Dat war am 18. Joerhonnert.

Parkinson ass eng neurodegenerativ Krankheet. Dat ass, wann d'Gehierzellen net méi richteg funktionéieren. Een anert bekannt Beispill ass do wuel Alzheimer. Dat sinn Erkrankungen, déi mam Alter zouhuelen. Zu Lëtzebuerg geet een dovunner aus, dass 1.000 bis 1.200 Leit déi Krankheet hunn. Männer si méi dacks betraff wéi Fraen. Den Duerchschnëttsalter, fir d'Krankheet ze kréien, ass 60 Joer. Trotzdeem ginn et ronn 10 Prozent, déi schonn eng Diagnos a jonke Jore kréien. Grond fir d'Krankheet ass ee Mangel un Dopamin, dee fir d'Motorik zoustänneg ass. Heefeg Symptomer sinn zidderen, e steiwe Kierper a Probleemer mat der Feinmotorik. Et ginn awer och Symptomer, déi mir vu baussen net gesinn: Richstéierungen, Vergiesslechkeet, Schloflosegkeet oder och Stëmmungsproblemer.

Bei Parkinson bleiwen awer och nach vill Froen op. Et ass zum Beispill nach net heelbar, och wann et Behandlungsméiglechkeete ginn. D'Majoritéit vun de Leit gi mat Medikamenter traitéiert, déi ëmmer nees ugepasst ginn, jee nodeem wéi d'Krankheet progresséiert. Et gëtt awer d'Méiglechkeet vun enger "Tiefhirnstimulation". Dat sinn Elektroden, déi an d'Gehier placéiert ginn an dat kënschtlech stimuléieren. Domadder kënnen d'Medikamenter reduzéiert ginn. Net jiddereen eegent sech awer fir dës Method. Et gëtt och nach d'Méiglechkeet vun enger Pompel, déi Medikamenter direkt an den Daarm oder ënnert d'Haut bréngt.

D'Ursaache sinn och net zu 100 Prozent gewosst. Et gëtt ugeholl, dass 10 Prozent ierflech veranlaagt sinn. Och den Afloss vun Ëmweltgëfter, wéi beispillsweis Pestizide kéinten eng Ursaach sinn. Zu Lëtzebuerg gëtt immens vill iwwert d'Krankheet gefuerscht. 2015 ass do ee grousse Projet lancéiert gi ronderëm ënner anerem de Fond national de la Recherche. Am Fokus ass och eng grouss national Parkinson-Etüd, wou ronn 800 Betraffener a grad sou vill gesond Leit als Kontrollgrupp matgemaach hunn.