En Donneschdeg kuerz no 17 Auer ass op der Place de la Gare an der Stad eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn a gouf dobäi schwéier verwonnt.

D'Rettungsdéngschter aus der Stad, grad ewéi de Samu waren op der Plaz.

Quasi ëm déi selwecht Zäit goufe et zu Diddeleng en Accident tëscht 2 Autoen, bei deem 1 Persoun blesséiert gouf. D'Pompjeeë vun Diddeleng an d'Ambulanz vu Beetebuerg waren am Asaz.