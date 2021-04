En moyenne, 11 personnes sont décédées par jour, 78 par semaine et 343 par mois. C’est en décembre 2019 que le nombre le plus élevé de décès a été enregistré, avec 382 décès, à l’opposé du mois de juin avec 303 décès. 26,9% des décès ont eu lieu durant le premier trimestre de l’année observée.

93,5% de tous les décès sont dus à des maladies, alors que 6,5% sont attribuables à des causes externes. Plus de la moitié des décès ont eu lieu à l'hôpital (55,4%), un quart en maison de retraite et 17,4% à domicile.

Au Luxembourg comme en Union européenne, les principales causes de décès restent les maladies cardiovasculaires et le cancer

Pour la première fois depuis que sont surveillées les causes de décès au Luxembourg, le nombre de décès par tumeurs est, avec 1.139 décès, plus élevé que le nombre de décès par maladies de l’appareil circulatoire (1.137 décès). Il y a 10 ans à peine, en 2009, l’écart entre ces deux causes de décès était alors de 263 (1.323 décès par maladies de l’appareil circulatoire contre 1.060 décès par tumeurs). Ces deux causes de décès représentent plus de la moitié des décès au Luxembourg avec 55,2%. Cette proportion tend également à régresser: elle était de 66% en 2009.

Le cancer devient donc la première cause de décès, avec 27,6% de tous les décès. Par rapport à l’année 2018, le nombre de décès par cancer est resté stable passant de 1.130 à 1.139 personnes. Chez les hommes, c’est le cancer du poumon qui, de tous les cancers, entraine le plus grand nombre de décès avec 131 décès en 2019 (contre 88 décès féminins). Chez les femmes, le cancer du sein a entraîné 96 décès, suivi du cancer du poumon (88) et du cancer colorectal (53). En Union européenne (UE27), le taux de mortalité standardisé pour cette cause de décès en 2018 est également élevé avec 267 décès pour 100.000 habitants (250 pour 100.000 au Luxembourg).

Les maladies de l’appareil circulatoire représentent la 2de cause de décès avec 1.137 décès, soit 27,6% (29,0% en 2018), dont 557 hommes et 580 femmes. En Union européenne (UE27), le taux de mortalité standardisé pour cette cause de décès en 2018 est également le plus élevé avec 370 décès pour 100.000 habitants (286 pour 100.000 au Luxembourg).

Les autres principales causes de décès représentent chacune moins de 10% de tous les décès: les maladies de l’appareil respiratoire avec 9,4% suivies des causes externes (accidents, suicides et autres) avec 6,5% et des troubles mentaux et du comportement avec 6,2%.

En outre, on constate pour l’année 2019, une confirmation de la baisse du nombre et de la part relative des causes de décès pour les maladies infectieuses et parasitaires (67 en 2019 et 68 en 2018 contre 106 en 2017). Après avoir progressé l’an dernier, les décès par troubles mentaux et du comportement régressent (256 en 2019 contre 286 en 2018) ainsi que les maladies de l’appareil génito-urinaire (83 en 2019 contre 94 en 2018).

En revanche, une progression est constatée en 2019 pour les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (132 en 2019 contre 102 en 2018), les maladies du système nerveux (206 en 2019 contre 180 en 2018) et les symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire (176 en 2019 contre 113 en 2018).

Les décès par maladies de l’appareil respiratoire (387 en 2019 contre 388 en 2018) et ceux par causes externes (266 en 2019 contre 270 en 2018) sont demeurés stables. Le nombre de bébés mort-nés est en 2019 égale à 69.

Des résultats supplémentaires et plus détaillés peuvent être consultés via le lien: www.sante.lu.

Impact de la COVID-19 sur la mortalité en 2020

Selon les statistiques publiées par Eurostat en date du 3 mars 2021, il y a eu 580.000 décès supplémentaires survenus dans l'UE entre mars et décembre 2020 par rapport à la même période en 2016-2019. Ces données incluent tous les décès de droit (décès de personnes résidentes) documentés au Luxembourg par le STATEC. Ces données ne renseignent pas sur la ou les causes de décès, mais elles sont utiles pour évaluer les effets directs et indirects de la pandémie de la COVID-19 sur la population européenne.

(Source: https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210312-2?redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fcovid-19%2Fpopulation-health)

Selon son communiqué de presse du 3 février 2021, le STATEC dénombre en 2020 4.649 décès de personnes ayant leur résidence au Luxembourg. Il faut remonter à l’année 1976 pour observer un nombre de décès s'en rapprochant (4.507 décès). L’augmentation du nombre de décès en 2020 est de 8,5% par rapport à l’année 2019 (4.283 décès) et de 7,7% par rapport à 2018 (4.318 décès).

(Source: https://statistiques.public.lu/fr/actualites/population/population/2021/02/20210103/STN06_Mortalite-2020-final.pdf)

Des résultats supplémentaires et plus détaillés peuvent être consultés via le lien: http://sante.public.lu/fr/statistiques/statistiques-causes-deces/index.html.