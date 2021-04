Salmonelle kënne Symptomer wéi Iwwelzegkeet, Krämp, Duerchfall, Féiwer oder Kappwéi ausléisen, dat bis zu 72 Stonnen nodeems een dës konsuméiert huet.

Persounen déi virbelaascht sinn, Kanner an eeler Persoune kënne souguer nach schlëmmer Symptomer kréien. Leit déi Symptomer hunn, solle sech sou séier et geet beim Dokter mellen.

Déi concernéiert Produite goufen zu Lëtzebuerg an de Supermarchéen, Tankstellen, Metzlereien an Epicerie verkaaft.

Rappel : Assortiment saucisses barbecue, Bierstumpen mini, Mettwurst, Mettwurst cocktail maison de la marque La Provençale – présence de Salmonella

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises informent sur le rappel des produits suivants :

Nom



ASSORTIMENT SAUCISSES BARBECUE 5 pièces sous vide



Marque



La Provençale



Date limite de consommation (DLC)



Toutes les DLC entre le 16/04/21 et le 23/04/21



Lot



520520 et 534534





Nom



BIERSTUMPEN MINI 4X+-50GR (190GR) SOUS SKIN



Marque



La Provençale



Unité



190 g



Date limite de consommation (DLC)



25/04/2021



Lot



513166





Nom



METTWURST 3PC 340GR SOUS SKIN



Marque



La Provençale



Unité



340 g



Date limite de consommation (DLC)



25/04/2021



Lot



513218





Nom



METTWURST COCKTAIL MAISON 80X15 GR S/VIDE



Marque



La Provençale



Date limite de consommation (DLC)



25/04/21



Lot



530494





Danger : Présence de Salmonella

Les salmonelles peuvent causer des symptômes tels que nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhée, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Vente au Luxembourg par des grandes-surfaces, des stations-service, boucheries et épiceries.

Source d’information : Notification de rappel La Provençale

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire