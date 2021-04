Der Buergermeeschtesch vu Suessem no wier d’Entreprise gewëllt, mat de Leit ze kommunizéieren an domat fir méi Transparenz ze suergen.

Reklamatioune géint Kronospan / Reportage Nadine Kremer

D'Suessemer Awunner an Awunnerinne beschwéiere sech reegelméisseg iwwer Kronospan, eng Entreprise, déi Holz verschafft. Kaméidi, Gestank a Stëbs sinn d’Haaptproblemer.

D’Reklamatiounen, déi beim Service Ecologique vun der Gemeng Suessem erakommen, sinn dacks ganz präzis erkläert, sou den David Hengen:

"Et si Leit, déi dat ganz genau dokumentéieren an da kënne mir nofroe bei der Kronospan wat ass da geschitt. A mir kréien tatsächlech ganz genau Äntwerten. Ah jo do hu mir dee Schalter ëmgestallt, do hu mer de Betrib eropgefuer, do hu mer dat gehat, do hu mer dee Problem gehat. Mir kréien déi Infoe ganz genau an dofir ass dat Vertrauen och do."

D'Gemeng hätt eng gutt Zesummenaarbecht mat der Entreprise. Bei all Verännerung géif si an d'Bild gesat ginn a se wier och schonn um Site gewiescht, fir sech alles unzekucken. Si si souzesoen d'Tëscheninstanz. Si leeden d'Informatiounen tëscht den Awunner, Kronospan an och der Ëmweltverwaltung weider. Mat där schafft d’Gemeng enk zesummen, fir Léisungen ze fannen, seet d'Simone Asselborn-Bintz, Suessemer Buergermeeschtesch:

"D'Ëmweltverwaltung huet och scho Prouwe geholl, fir ze kucken, wat dat fir ee Stëbs ass, a mir kréie gesot, dass dee Stëbs net schiedlech wier. Dat heescht dat wieren Holzspéin, déi ronderëm fléien, dat wier awer elo net eng schiedlech Matière, déi do dra wier."

All d'Instanzen hunn en oppent Ouer fir d'Reklamatiounen an et géif esou vill wéi méiglech gemaach ginn, fir d'Situatioun ze verbesseren. Etüde vun der Ëmweltverwaltung weisen, dass alles an der Norm ass an dass Kronospan d'Oplagen erfëllt.

D'Kronospan ass amgaangen, sech ze vergréisseren a Problemer ze behiewen. Een aktuelle Projet ass zum Beispill fir alles op d'Schinnen ze verleeën, fir dass ee manner Kaméidi vu Camionen huet. D'Buergermeeschtesch erkläert, dass een am Aen hale muss, ob sech d’Situatioun verbessert, si ass awer zouversiichtlech a betount, dass een och net alles negativ dierf gesinn:

"Ech soen als Gemengemamm, si mer awer och frou, wa mer verschidde Firmen hunn, déi an eise Gemengen ansässeg sinn. Mir brauchen och Firmen, mir brauchen Aarbechtsplazen, mir brauche Leit, déi eppes bauen. Et kann een net ëmmer géint alles sinn, mee natierlech muss awer och alles klappen. Dat ass ganz kloer. D'Ëmweltnorme mussen awer klappen an ech mengen et muss awer och esou sinn, dass all Mënsch domadder ka liewen."

