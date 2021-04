E Freideg den Owend konnt d'Police zu Olm an der Rue de Nospelt nach sou just eng Kollisioun mat engem Automobilist verhënneren, deen alkoholiséiert war.

D'Patrull, sou heescht et am Schreiwes vun der Police, war zu deem Moment mat bloe Luuchten ënnerwee. Den alkoholiséierten Automobilist, deen dem Auto mat héijer Vitess entgéint koum, ass matten an der Strooss gefuer.

No enger kuerzer Poursuite gouf de Mann ugehale ginn, war säi Permis natierlech direkt lass a gouf protokolléiert.